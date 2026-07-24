Trasladan por aire a agente herido de gravedad tras enfrentamiento en captura de "Diablo"

Un agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que resultó herido de bala durante el operativo para capturar a Alejandro Arias Monge, alias "Diablo", fue trasladado vía aérea para recibir atención médica.

El traslado se realizó mediante un operativo coordinado entre el Servicio de Vigilancia Aérea, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y personal paramédico (ver video adjunto).

La misión estuvo a cargo de un médico y paramédicos de Bomberos, quienes brindaron atención especializada al oficial durante el vuelo.

Posteriormente, el agente llegó al Hospital San Juan de Dios en la ambulancia 03 de la benemérita institución.

El oficial no fue el único herido durante el amplio operativo ejecutado la madrugada de este viernes en San Bernardino de Sarapiquí. Según Cruz Roja y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), al menos seis personas resultaron heridas, aunque solo una es reportada en condición crítica.

Según informó la Policía Judicial, durante el procedimiento se registró un fuerte intercambio de disparos que se extendió por aproximadamente una hora.

Las autoridades también decomisaron cinco fusiles de guerra de alto calibre, entre ellos un FAL y armas AK-47, además de tres pistolas.