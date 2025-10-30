Tras varios días en UCI por infarto, dan de alta a monseñor Javier Román

El presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR) y obispo de la Diócesis de Limón, monseñor Javier Román Arias, recibió el alta médica este jueves.

El líder religioso, de 63 años, sufrió un infarto el pasado sábado 25 de octubre. Tras participar en varias actividades ese día, manifestó sentirse mal y fue trasladado de emergencia a un centro médico. Una vez hospitalizado, ocurrió el episodio cardiaco.

Román requirió atención urgente y una intervención quirúrgica, la cual se realizó de forma exitosa.

Tras ese procedimiento y algunos días en la Unidad de Cuidados Intensivos, el obispo podrá salir del hospital, confirmó la CECOR a Teletica.com.

Monseñor Román, quien fue ordenado obispo el 30 de mayo de 2015 en Puerto Limón, es actualmente el III Obispo de la Diócesis de Limón y presidente de la Conferencia Episcopal. Nació el 19 de octubre de 1962 en Tacares de Grecia, provincia de Alajuela.



La Iglesia Católica celebra su evolución favorable y pide continuar en oración por su salud y recuperación.



