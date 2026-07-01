Tras recortes, TSE asegura que no cuenta con recursos para eventual referéndum

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) advirtió que no cuenta con recursos para organizar un eventual referéndum durante este año, por lo que, de concretarse esa consulta popular, el Ministerio de Hacienda tendría que reintegrar más de ₡2.000 millones que actualmente serán devueltos a las arcas del Estado.



La advertencia se dio este martes, cuando el Tribunal informó que devolverá ₡6.800 millones correspondientes al presupuesto de 2026. No obstante, insistió en que el plan de gastos para 2027 ya representa el mínimo indispensable para cumplir con sus obligaciones (ver video adjunto).



Según explicó la institución, el presupuesto para 2027, superior a ₡58.400 millones, es clave porque cerca del 45% de los gastos de las elecciones municipales de 2028 se ejecutan durante el año previo a los comicios.



Por ello, el TSE alertó que cualquier nuevo recorte presupuestario pondría en riesgo la organización de las elecciones municipales de 2028, al comprometer la planificación y ejecución del proceso electoral.



Además, señaló que una reducción adicional también afectaría servicios esenciales que brinda la institución, entre ellos la inscripción de nacimientos, defunciones, matrimonios y divorcios, así como el funcionamiento de plataformas informáticas y otros servicios registrales.

