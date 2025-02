Tras presión de vecinos, detienen y postergan tala de árboles en San Rafael de Heredia

Tras la manifestación pacífica de decenas de personas en San Rafael de Heredia, la municipalidad del cantón florense detuvo y postergó la tala de árboles en una zona conocida como El Tirol.

La tala dio inicio porque una vecina alegó que los pinos representan un riesgo para su propiedad —que colinda con los cipreses— y su vida (ver video adjunto de Telenoticias).

Se trata de una adulta mayor de apellido Tkachenko, quien en 2021 comenzó una disputa legal, que derivó en una resolución del Juzgado Agrario del I Circuito Judicial de Alajuela, en la que se ordenó al ayuntamiento local cortar 65 de estos emblemáticos árboles.



Hasta el momento, solo se talaron ocho de los 15 árboles que se tenían previstos, dada la presión de los manifestantes, quienes reclaman a las autoridades locales y aseguran que los cipreses están localizados en un corredor biológico.

"El alcalde se comprometió a hacer otra vez la revisión de este proceso, que ha sido bastante complicado, ya que no se presentó la defensa en su momento. No hay un estudio técnico que presentara los riesgos. Invitamos a los ciudadanos a que vengan a ver que los árboles están sanos", aseguró Francisco Llacuno, vecino de la zona que también participó de la manifestación.

Pese a que por ahora se detuvo la corta, aún no se sabe cuánto tiempo durará la medida, por lo que los manifestantes esperan que pronto haya una comunicación oficial de la ciudadanía.

Otro punto en conflicto era el futuro de la madera y a dónde iría a parar tras talarla, porque algunos vecinos aseguraron que era sería vendida; sin embargo, la alcaldía desmintió el tema.

"Estamos a la espera de ver si podemos atrasar el proceso con asesoría externa más especializada [...] Yo hoy los mantengo acá (a los trabajadores) para que se vea que estamos en la ejecución. Yo no puedo decirles a ellos que no estén acá porque la señora puede venir a decir que aquí están las pruebas de que no están haciendo nada", dijo el alcalde, Jorge Arias, a los vecinos.