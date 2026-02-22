Tras más de un año cerrado, puente clave entre Goicoechea y Coronado entra en operación

Tras más de un año cerrado, el nuevo puente que conecta los cantones de Goicoechea y Vázquez de Coronado entró en funcionamiento este fin de semana.

Se trata de una conexión clave para vecinos, estudiantes y trabajadores que utilizan esta vía municipal que comunica la comunidad de Zetillal con el Liceo de Coronado.

Aunque el puente ya se encuentra habilitado y estructuralmente finalizado, aún se desarrollan obras complementarias.

Entre los trabajos pendientes está la construcción de pasos peatonales en ambos extremos —lado Goicoechea y lado Coronado—, acabados de pintura y la instalación de barandas protectoras.

El puente tiene una longitud de 18 metros y cuenta con dos carriles de 3,65 metros de ancho cada uno, además de aceras en ambos costados.

Ajustes técnicos durante la construcción

Durante la ejecución del proyecto surgieron condiciones técnicas y geológicas que obligaron a efectuar ajustes en el proceso constructivo, explicó a Teletica.com la municipalidad.

Los problemas estaban principalmente relacionados con la estabilidad del terreno y la reubicación de servicios públicos.

“Con la apertura del puente se restablece una conexión vial importante entre ambos cantones, facilitando el tránsito diario de estudiantes, trabajadores y residentes de la zona. La Municipalidad agradece la comprensión de la comunidad durante el proceso constructivo y hace un llamado a las personas usuarias a transitar con precaución y respetar la señalización vial”, indicó a este medio el municipio.

Obra se entrega con atrasos

El proyecto fue entregado con aproximadamente cuatro meses de retraso respecto a la fecha inicialmente prevista. En 2025, la Municipalidad había informado a Teletica.com que la obra estaría lista en octubre; sin embargo, diversos inconvenientes obligaron a extender el plazo.

Según explicó el ingeniero Andrés Campos, director de la Unidad Técnica de Gestión Vial, el principal factor que generó el atraso fue la reubicación de infraestructura pública no inventariada.

“Durante el proceso de excavación se identificaron tuberías que no estaban registradas en los planos existentes, particularmente instalaciones pertenecientes a ICE. Esto obligó a realizar trabajos adicionales de coordinación técnica y reubicación, lo que impactó directamente los tiempos de ejecución del proyecto”, detalló.

El presupuesto y la ejecución de la obra estuvieron a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), mientras que la Municipalidad de Goicoechea asumió la fiscalización del proyecto por tratarse de infraestructura ubicada en su jurisdicción.

Los vecinos se mostraron contentos con la apertura del puente, ya que, aseguran, las presas en la zona eran de todos los días.

"Esta es una situación realmente emocionante, no se podía pasar por la clínica de Coronado sin que se hicieran largas presas, lo mismo por Ipís de Goicoechea; había que dar un vueltón. Ojalá lo cuiden y no anden de picones, para que se despeje bien la vía", dijo Gilbert Araya, uno de los vecinos beneficiados.