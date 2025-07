Tras la crisis en la CCSS por sistema ERP, ¿teme Hacienda por Tribu-CR?

En medio de la crisis que enfrenta la Caja Costarricense de Seguro Social por la implementación de su cuestionado sistema ERP, el Ministerio de Hacienda anunció la inminente llegada de Tribu-CR, la nueva plataforma que promete agilizar la gestión tributaria del país.

El sistema, uno de los tres grandes componentes que integran el esperado proyecto de Hacienda Digital, cambiará aspectos sensibles como la declaración y pago de impuestos, exoneraciones y facturación, entre muchos otros.

Y aunque su banderazo de partida estaba dispuesto para el próximo 4 de agosto, una medida cautelar dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo mantiene frenada su implementación.

Pero, ¿qué tan confiado está Hacienda con el éxito Tribu-CR en el manejo de un tema tan sensible como la gestión tributaria?

Ramos explicó que el desarrollo de Tribu-CR viene de España, país cuyas normas inspiraron el código tributario de Costa Rica y que, por lo tanto, guarda importantes similitudes con la realidad nacional.

La empresa adjudicada, Gestión Tributaria Territorial, está presente en más de 4.300 instituciones del país ibérico y se dedica a desarrollar estos sistemas en municipios que, en algunos casos, son más grandes que Costa Rica.

Pero, aun así, esas similitudes no son una garantía de éxito y una mala implementación podría suponer importantes riesgos como los que hoy le cuestan huelgas y atrasos millonarios a la CCSS.

“Los detalles de lo que está llevando la Caja yo no los conozco, porque evidentemente no estoy en la Caja sino en Tributación y porque estoy abocado al desarrollo y puesta en ejecución de Tribu-CR.

La otra queja de sectores, como los colegios de profesionales en contabilidad, es la falta de espacios de ensayos para que, profesionales y contribuyentes, pudieran familiarizarse con el nuevo entorno.

En ese punto, Ramos recordó que esos espacios no existieron ni siquiera en la migración de las declaraciones en papel a la era digital.

“Ahí no se puso a disposición de nadie un sistema de pruebas como el que ahora quieren tener y eso era un cambio muchísimo mayor que este, porque aquí no estamos cambiando ninguna ley, no estamos cambiando absolutamente nada.