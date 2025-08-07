Tras inspección, MOPT decide mantener cerrada Ruta 32

La Ruta Nacional 32, principal vía que comunica el Valle Central con el Caribe costarricense, seguirá cerrada al menos por la mañana este jueves, según confirmó esta mañana el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), tras una inspección realizada en el sitio.



La evaluación técnica reveló la caída de material en al menos tres puntos críticos de la carretera: los kilómetros 27, 28 y 37, siendo el más afectado el sector del Zurquí (kilómetro 28), donde un derrumbe de gran magnitud obligó al cierre total del paso desde ayer, miércoles 6 de agosto, a las 2:10 p.m.

​"Se informará oportunamente cuando se pueda reabrir el paso, tras la inspección y limpieza. No se puede proyectar una eventual hora de apertura con variables no controlables como la lluvia", informó la institución vía Facebook.

Las persistentes precipitaciones en la zona dificultan las labores de remoción del material, lo que impide establecer una hora estimada de reapertura.

Equipos del MOPT y maquinaria especializada permanecen en el lugar, evaluando los riesgos y trabajando en la limpieza, siempre que las condiciones lo permitan.

