Tras horas de operativo, rescatan a menor y mujer que cayeron a guindo en Coronado

Una menor de 14 años y una mujer de 43 años fueron trasladadas en condición urgente al centro medico, mientras que un adulto fue valorado en el sitio, tras la caída de un vehículo a un guindo de aproximadamente 20 metros en el sector de Coronado.

El accidente se registró la mañana de este martes en el sector de Montserrat de Cascajal, cuando el vehículo liviano en el que viajaban tres personas, dos adultos y una menor de edad, se precipitó.

De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, en el lugar se valoraron tres pacientes: dos mujeres y un hombre, este último se encontraba fuera del guindo, en la vía pública.

La alerta ingresó pasadas las 10:30 a. m., lo que movilizó cuatro unidades de emergencia, entre ellas ambulancias y un vehículo de rescate especializado.

“Al llegar al sitio, los cruzrojistas confirmaron que los ocupantes se encontraban en el fondo del precipicio, por lo que se realizó una operación de acceso y extracción mediante equipo de cuerdas”, explicó el rescatista y paramédico Samir Arce.

Tras cerca de tres horas de trabajo, los equipos de rescate lograron la extracción de las dos mujeres.

En la escena también participó el Benemérito Cuerpo de Bomberos en labores de apoyo durante el rescate.

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