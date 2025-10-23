Tras “explosión”, hospital emite directriz sobre uso del celular en áreas restringidas

Luego del hecho ocurrido recientemente en un área cercana a las salas de operaciones del Hospital Nacional de Niños (HNN), donde una batería de dispositivo electrónico “explotó” al caerse, las autoridades del centro médico reforzaron las directrices sobre el uso de aparatos personales en áreas críticas.



El director del centro médico, Carlos Jiménez, explicó a Teletica.com que desde hace años existen disposiciones institucionales que prohíben el uso de celulares en zonas estériles o de alta sensibilidad, como quirófanos, servicios de Emergencias y Unidades de Cuidado Intensivo.

“Existen bastantes directrices, tanto institucionales como hospitalarias, que han insistido a través del tiempo en que los dispositivos electrónicos de uso personal no deben utilizarse en determinadas áreas.

“Evidentemente, sí se emitieron directrices recordando lo que ya estaba escrito sobre el no uso de estas áreas para tener este tipo de dispositivos”, detalló el doctor Jiménez.

Tras el suceso, se realizó una investigación interna por parte de la jefatura correspondiente. En esta se determinó que el funcionario propietario de la batería no fue la misma persona a la que se le cayó el dispositivo.

¿Los sancionaron? “Como es algo personal, yo no me voy a referir a ese tipo de situación, pero evidentemente a nivel de las normativas está tipificado lo que corresponde hacer al jefe de servicio ante este tipo de casos”, respondió el jerarca del Hospital de Niños, sin precisar.

Jiménez insistió, contrario al reporte del Cuerpo de Bomberos, que no se trató de una explosión, sino que la batería se rompió “y sale gas cuando un dispositivo de estos se rompe”.

Las autoridades descartaron la presencia de sustancias tóxicas durante la emergencia, que no dejó personas heridas. Tras la revisión y desinfección de la zona afectada, los quirófanos reanudaron su actividad dos horas después.