Tras dos meses hospitalizado, muere joven que recibió brutal golpiza en Naranjo

Luego de permanecer dos meses internado, las autoridades judiciales confirmaron la muerte de José Pablo Monge, de 22 años de edad.

Él había ingresado al Hospital México en setiembre anterior, luego de sufrir una brutal golpiza en el sector de San Jerónimo de Naranjo, de donde era oriundo (ver video adjunto de Telenoticias).

Según sus familiares, Monge salió el 14 de setiembre junto a un amigo a un bar de la localidad, en el cual tuvieron un altercado con un grupo de personas.

Aparentemente, el ofendido le dijo a su amigo que se fueran del sitio para evitar problemas, se dirigieron a la casa de una amiga y afuera de esa vivienda fueron abordados por el grupo, que empezó a golpear a Monge.

Este quedó inconsciente en la escena y de ahí fue trasladado al hospital de San Ramón y posteriormente al México, donde murió.

“Mi hermano quería ir a Canadá, seguir sus sueños, ser un gran boxeador. Era muy dócil, unido a la familia, nunca nos negó nada. Con mi mamá fue muy bueno, le ayudaba a vender.

“Mi mamá estuvo pidiendo colaboraciones, con la fe en Dios, para ayudarle a su cuartito. Ella tenía fe en que mi hermano se levantara de la cama, pero no fue así, por unos tipos que le arrebataron la vida en una fiesta, solo por defender a un amigo que al final ese amigo lo abandonó”, dijo Anayeri Monge, hermana de la víctima.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que por este caso detuvo a cinco personas sospechosas, luego de realizar cuatro allanamientos en San Ramón y Atenas.

Ahí capturaron a cuatro jóvenes de entre 19 y 23 años, así como a una mujer de 19 años.

Todos fueron aprehendidos por presunto intento de homicidio, y puestos en libertad con medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva.

Ahora, con la muerte de Monge, el caso podría ser recalificado a homicidio, por lo que sus familiares exigen justicia y que se revoquen las medidas cautelares impuestas.

El caso permanece en investigación.