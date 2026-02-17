Tras cinco meses, MOPT vuelve a nombrar director en la Policía de Tránsito

Tras cinco meses de tener el puesto vacante, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) volvió a nombrar director en la Policía de Tránsito.

El elegido fue Martín Sánchez Agüero, quien ya fue juramentado por el ministro del ramo, Efraím Zeledón.

Sánchez se ha desempeñado como subdirector de este cuerpo policial desde el 2023 y ahora asume el cargo que dejó Oswaldo Miranda el pasado 11 de setiembre de 2025, cuando fue destituido.

La cartera explicó, por medio de un comunicado, que hubo una declaratoria de inopia en el concurso llevado a cabo para nombrar al jerarca de Tránsito; es decir, no se presentaron nombres interesados en la Dirección.



En el documento, el MOPT indicó que el nuevo director tendrá entre sus principales responsabilidades “dar continuidad a las acciones de fortalecimiento de este cuerpo policial impulsadas por la actual administración”.

Además, la institución enumeró las acciones que se han realizado en los últimos dos años: por ejemplo, la incorporación de 116 nuevos oficiales, de los cuales 96 ya se encuentran en carretera; la compra de 25 patrullas, 28 motos y 199 etilómetros para efectuar pruebas de alcohol, así como la remodelación de algunas delegaciones.

El año anterior, la Policía de Tránsito atendió más de 78.000 accidentes y confeccionó más de 233.000 infracciones.