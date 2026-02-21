Tras choque, Cultura presenta denuncia por daños a la Escuela Metálica

El Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) presentó este viernes una denuncia formal ante la Fiscalía Adjunta por los daños ocasionados al histórico edificio de la Escuela Metálica, tras el choque de un vehículo contra la estructura.

El inmueble alberga actualmente a la Escuela Buenaventura Corrales y es uno de los patrimonios arquitectónicos más reconocidos de la capital.

Una inspección técnica conjunta del MCJ y del Ministerio de Educación Pública (MEP) determinó que el accidente afectó principalmente uno de los marcos metálicos de la puerta, que se dobló en su base.

El ministro Jorge Rodríguez indicó que la denuncia busca proteger el patrimonio histórico y establecer responsabilidades frente al daño ocasionado.

Por su parte, el director de la Dirección de Patrimonio Cultural, Josén Madrigal, explicó que se aplicará la Ley N.° 7555 de Patrimonio Histórico-Arquitectónico para cuantificar los daños y definir las acciones legales correspondientes.

Como medida preventiva, se instalará un cerramiento temporal que garantizará la seguridad de los estudiantes y permitirá su regreso seguro el próximo lunes.

El Edificio Metálico, traído desde Bélgica e inaugurado en 1896, es un ícono histórico de San José y un ejemplo de arquitectura metálica inspirada en la Exposición Universal de París de 1889.

El accidente ocurrió en la madrugada de este viernes 20 de febrero, cuando un vehículo impactó una de las entradas del costado oeste de la estructura. Por razones que aún se desconocen, el conductor colisionó contra la puerta, provocando los daños que motivaron la denuncia.



