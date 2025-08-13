Tras casi tres meses de atraso, CCSS cancela deuda de $150 mil por vuelos médicos

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se puso al día con una empresa a la que adeudaba $150.295 por servicios de vuelos médicos a territorios indígenas.

Así lo confirmó a Teletica.com la compañía Aerodiva, dos días después de que enviara la misiva AD-08-004-25, en el que anunciaba la suspensión temporal de sus operaciones en los contratos 2023LY-000001- 0001102680 y 2023LY-000004-0001101161.

Tal paralización, sin embargo, nunca se dio, pues la deuda se saldó tan pronto se hizo llegar la carta. Ese mismo día, se envió un segundo oficio, en el que se informaba que el primero había quedado sin efecto.

El documento, dirigido al Área de Salud de Talamanca y al Área de Servicios Generales de la institución administradora de los servicios públicos de salud, refería facturas pendientes de pago desde el 23 de mayo anterior.



En total, la entidad que vela por la seguridad social adeudaba 25 facturas por vuelos efectuados para evaluaciones y giras médicas.



La empresa reconoció “la situación” que atraviesa la Caja producto de la implementación y estabilización de su nuevo sistema de planificación de recursos empresariales (ERP, por sus siglas en inglés), pero a su vez calificó que los atrasos habían derivado en un “resultado insostenible”. Esto en el tanto que la empresa requería liquidez para pagar a proveedores de seguros, combustibles y otros gastos operativos.

Pese a ello, Aerodiva incluso detalló que financió una gira médica en Talamanca, con el ánimo de mantener sus servicios y hacer ver sus esfuerzos por lograr la continuidad de los mismos, dada su importancia.