Tras 80 días de espera y tres infartos, CCSS programa cateterismo de adulta mayor

La primera cita que le programaron a la mujer, luego del primer infarto, era a mediados de este año. La afectada sufrió un segundo evento cardiaco, por lo que su hija decidió presentar un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, el cual fue resuelto 15 días después a favor de Rodríguez Mena.



En dicha resolución, la Sala establecía que el Hospital México tenía un mes para operar a la adulta mayor, plazo que venció el pasado 8 de marzo. Al no haber respuesta, el pasado martes el órgano judicial pidió explicaciones al centro médico.



Teletica.com consultó al hospital la razón de la tardanza del procedimiento, y por qué la cirugía, finalmente, no la harán en este centro. Al momento de publicación de esta nota, no se ha recibido respuesta, únicamente indicaron que la mujer sí iba a ser atendida, pero en otro lugar.