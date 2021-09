Tras 22 días en hospital privado, CCSS asumirá atención de paciente grave por COVID-19

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) recibirá en el Centro Especializado de Atención de Pacientes con COVID-19 (CEACO) a un paciente internado en el hospital privado La Católica, luego de que la familia presentara un recurso de amparo ante la Sala Constitucional.

Elizabeth Monge, esposa del hombre, confirmó a Teletica.com que están realizando las coordinaciones para que sea trasladado a eso de la 1 p. m.

“Sí se está gestionando el traslado para el CEACO. Entiendo que en algún momento no estaban recibiendo personas intubadas, pero parece que volvieron a habilitar la Unidad de Cuidados Intensivos, entonces sí es posible hacer el traslado”, indicó.

Uno de los factores analizados por la familia fue que el estado del enfermo COVID-19 no se viera afectado durante el traslado de un establecimiento a otro. Actualmente, el paciente se encuentra delicado, pero está respondiendo al tratamiento de hemodiálisis.

“No deja de implicar un riesgo, pero existe el espacio y se da la oportunidad, entonces lo más conveniente es el traslado”, añadió Monge.

"Nosotros creemos en la CCSS"

La esposa del paciente aclaró un tema que ha generado muchos comentarios en redes sociales: el hecho de que la familia lo llevara, en primera instancia, a un hospital privado.

"Nosotros siempre hemos creído en la CCSS, siempre nos han atendido todos nuestros padecimientos, nos han hecho cirugías y todo, y hemos recibido una excelente atención. La situación fue algo de emergencia: nosotros vivimos en Coronado y lo que sentí que me quedaba más cerca, necesitaba que me lo atendieran rápido y estabilizaran, fue en el Hospital La Católica”, explicó a este medio.

La idea era que ahí fuera estabilizado y llevado, lo más pronto posible, al sistema público; pero su gravedad no lo permitió. Cuando gestionaron el espacio en la CCSS, se toparon con que todas las camas estaban llenas.

Ante esta situación, fue que la familia decidió interponer el recurso de amparo.

"Como ya no teníamos recursos y no había campo, no se podía quedar en el aire y la idea era que, mientras se consiguiera ese espacio, la CCSS asumiera los gastos de hospitalización”, añadió.