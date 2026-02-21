Transportistas de carga advierten de impacto de cerrar paso a tráileres en Ruta 10

Prohibir el paso de tráileres de más de 12 metros por Turrialba implicaría cerrar el acceso a una de las principales rutas alternas a Limón, por donde salen cerca del 85% de exportaciones del país (vea video adjunto de Telenoticias).

Según la Cámara de Transportistas de Carga (Canatrac), una medida como la aprobada por el Concejo Municipal del cantón cartaginés pondría en riesgo al comercio, las exportaciones y la cadena de abastecimiento.

Para esta organización empresarial, estas decisiones requieren análisis técnico integral.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) ya calificó la determinación de improcedente y dejó claro que solo la cartera tiene competencia sobre rutas nacionales.

Mientras tanto, los transportistas aseguran que continuarán operando con normalidad.

A pesar de lo anterior, el alcalde de Turrialba, Carlos Hidalgo, defendió que el acuerdo no será derogado, pues insistió en que este únicamente respalda una recomendación técnica contenida en un estudio elaborado en 2021 por Ingeniería de Tránsito del propio Ministerio de Obras Públicas y Transportes.



El gobernante local reconoció que la ejecución de la medida le corresponde a la cartera.

