Tránsito quiere endurecer penas por manejar borracho: “La gente no aprende con la primera nalgada”

El director de la Policía de Tránsito, Alexánder Solano, trabaja en un “combo de propuestas” para los diputados que permita endurecer y hacer más expeditos los castigos para choferes que manejen borrachos.

Solano defiende que aunque las penas se endurecieron y se les dio un carácter penal, el mensaje “no le está llegando a la gente” y que el abordaje debería ya no ser tan permisivo.

“Estamos armando algo bonito para presentárselo a los diputados y ver qué reformas se le pueden hacer la ley, ver qué podemos mover porque aunque la multa se subió y se le dio un carácter penal, el mensaje no le está llegando a la gente, no están cayendo en cuenta que están matando a otra persona”, cuestionó el director.

El jerarca criticó que hoy existan penas bajas para choferes que son sorprendidos conduciendo bajo los efectos del alcohol y que los procesos sean tan largos y burocráticos que desmotivan a los propios oficiales.

“No puede ser que si es la primera vez se castigue con trabajo comunal, no deberíamos ser tan permisivos, no hay que darles la oportunidad a las personas a reincidir, la gente no aprende con la primera nalgada.