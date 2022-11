Tránsito pide a conductores aprovechar el “pacto amistoso” en choques menores

Por Juan Manuel Vargas | 8 de noviembre de 2022, 7:15 AM

Las autoridades de tránsito urgen a los conductores que tienen asegurado su vehículo aprovechar las facilidades del denominado “pacto amistoso” cuando protagonizan un accidente menor.

Es un acuerdo entre las siete aseguradoras en el país que venden pólizas para automóviles.

La iniciativa, entre otras cosas, busca agilizar la solución del conflicto que surge cuando dos vehículos asegurados tienen un accidente.

El “pacto amistoso” se puede considerar una evolución del Decreto de Accidente Menor conocido como DAM, lanzado en 2015, pero que no tuvo mucha aceptación entre los conductores.

Cifras del Instituto Nacional de Seguros (INS) muestran que para el segundo semestre de 2020, solo 109 personas evitaron ir a tribunales por un accidente de tránsito menor, 101 en todo 2021 y 87 en el primer semestre de este año.

Ahora con la participación de todas las aseguradoras en el pacto, se espera que la utilización de esta posibilidad se amplie.

Entre las condiciones que se deben tomar en cuenta para aplicar el pacto están que en el accidente no haya lesionados o fallecidos, no esté involucrada una motocicleta, bicimoto, bicicleta o peatón, la colisión no puede ser contra un objeto fijo como un poste, por ejemplo, y que no se presuma que los conductores están bajos los efectos del licor.

Cuando se reporta a la aseguradora que hay un accidente, y se quiere aplicar el pacto, un inspector de la compañía o compañías involucradas se hace presente al lugar.

En tan solo la Gran Área Metropolitana se estima que hay 200 accidentes de tránsito por día, de los cuales el 60% son menores y podrían atenderse por medio del pacto si los vehículos están asegurados.

Las aseguradoras y las autoridades recuerdan que incluso si luego de acordar el uso del pacto uno de los involucrados se arrepiente, tiene hasta 10 días para avanzar con el trámite por las instancias convencionales.