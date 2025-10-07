Transición al sistema Tribu-CR: pasos para resolver pagos o trámites suspendidos

Como parte de su plan de modernización, el Ministerio de Hacienda puso en marcha Tribu-CR, el nuevo Sistema Integrado de Administración Tributaria, que permitirá a los contribuyentes realizar la mayoría de sus trámites fiscales en línea, de forma más rápida y segura.

Durante el proceso de transición hacia la nueva plataforma, los sistemas tradicionales permanecieron suspendidos temporalmente, lo que impidió concretar ciertos pagos y gestiones específicas.

Ante esto, el Ministerio informó que las personas que se hayan visto afectadas pueden acudir directamente a la institución tributaria correspondiente para solicitar una revisión de su caso (ver video adjunto de Telenoticias).

La implementación de Tribu-CR se realizará por etapas. En esta primera fase, entran en funcionamiento 9 de los 28 módulos que estarán disponibles en su totalidad para el año 2027. Según datos de la Administración Tributaria, se migraron más de 883 millones de registros vinculados a los contribuyentes para hacer posible la transición.

A través de la nueva Oficina Virtual (OVI), los usuarios ya pueden declarar, rectificar y pagar impuestos, consultar y actualizar datos personales, acceder a expedientes electrónicos, recibir notificaciones en tiempo real y validar documentos mediante código QR o CSV.

Para apoyar el proceso, la Dirección General de Tributación ofrece atención presencial en todas sus sedes, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 4 p.m., además de soporte técnico a través de canales digitales como la plataforma InfoyAsistencia y el Centro de Información Tributaria, disponible al teléfono 2539-4000 de 8 a.m. a 6 p.m.

Las autoridades recomiendan a los contribuyentes informarse sobre los nuevos procedimientos, aprovechar los servicios disponibles y utilizar los canales oficiales para resolver cualquier inconveniente durante la transición.