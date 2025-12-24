¿Trámites de última hora? Bancos anuncian sus horarios para los últimos días del año

Con la llegada del cierre de año y las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, las entidades bancarias del país ajustan sus horarios de atención en sucursales, por lo que las personas usuarias deben tomar previsiones si necesitan realizar trámites presenciales de última hora.



Desde la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) recordaron que, aunque los horarios en oficinas cambian durante estas fechas, la banca digital se mantiene operando con normalidad, lo que permite realizar la mayoría de gestiones sin necesidad de acudir a una sucursal.



María Isabel Cortés, directora ejecutiva de la ABC, explicó que actualmente todos los bancos cuentan con plataformas digitales disponibles 24 horas al día, los siete días de la semana, a través de sitios web, aplicaciones móviles y SINPE Móvil.

A continuación, un resumen de los horarios especiales anunciados por algunas entidades bancarias para los últimos días del año.

Banco Nacional

Miércoles 24 de diciembre: sucursales cerrarán dos horas antes de su horario habitual.

sucursales cerrarán dos horas antes de su horario habitual. Jueves 25 de diciembre: cerrado por feriado.

cerrado por feriado. Miércoles 31 de diciembre:

Algunas oficinas del cantón central de San José no abrirán por el asueto.



En el resto del país, las sucursales cerrarán dos horas antes de su horario habitual.



No trabajarán las oficinas de Avenida Diez, Sabana, Zapote, Centro Comercial del Sur, San Francisco de Dos Ríos, Pavas, Hatillo, Plaza América, Uruca y Oficinas Centrales.

Jueves 1.º de enero: cerrado por feriado.

Banco Popular

Miércoles 24 de diciembre: atención hasta las 3 p. m. Las agencias vespertinas permanecerán cerradas.

atención hasta las 3 p. m. Las agencias vespertinas permanecerán cerradas. Jueves 25 de diciembre: cerrado por feriado.

cerrado por feriado. Viernes 26 de diciembre: horario regular.

horario regular. Sábado 27 de diciembre: oficinas cerradas.

oficinas cerradas. 29 y 30 de diciembre: horario regular.

horario regular. Miércoles 31 de diciembre: atención hasta las 3 p. m. Agencias vespertinas cerradas.

atención hasta las 3 p. m. Agencias vespertinas cerradas. Por el asueto en San José centro, permanecerán cerradas varias oficinas y agencias, entre ellas BP Total Catedral, Paseo Colón, Pavas, Plaza Víquez, Hatillo, La Uruca y Oficinas Centrales.

Jueves 1.º de enero: cerrado por feriado.

Vie ﻿ rnes 2 de enero: se reanudan los horarios normales.

DAVIBank