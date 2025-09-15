Tráiler derriba poste y provoca cierre vial en San José

Un tráiler colisionó contra un poste de tendido eléctrico diagonal a los tanques de la compañía Numar, en San José, lo que ocasionó la caída de la estructura y el cierre parcial de la vía desde tempranas horas de este lunes.



El hecho se reportó a las 5:35 a.m., según confirmó el Cuerpo de Bomberos. Producto del impacto, gran cantidad de cableado eléctrico y de telecomunicaciones quedó sobre la carretera y sobre el vehículo pesado, lo que complica los trabajos de las cuadrillas de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).



La zona afectada comprende un tramo de entre 50 y 100 metros, el cual permanece cerrado mientras se realizan las labores de retiro del poste y del cableado. Autoridades de Tránsito recomiendan a quienes se desplazan desde el sur de la capital, especialmente desde Hatillo hacia el centro de San José, utilizar rutas alternas (ver video adjunto de Telenoticias).



A pesar del cierre, el impacto en el tránsito no ha sido tan significativo debido a que este lunes es feriado. Sin embargo, la vía suele funcionar como ruta alterna hacia el centro de la capital, por lo que se recomienda precaución a los conductores.



Funcionarios de la CNFL y la Policía de Tránsito permanecen en el sitio para coordinar la atención del incidente, el cual puede tardar varias horas en resolverse.

