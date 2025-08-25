Tráfico paró el tránsito para ayudar a familia de patos a cruzar una calle en Pérez Zeledón

Una imagen hermosa se viralizó en redes sociales cuando una familia de patos pretendía cruzar la Interamericana sur en Pérez Zeledón.

Un tráfico al ver a los animales tratando de cruzar decidió detener el tránsito vehicular en ambos sentidos para ayudarlos, sin embargo, lo que menos sabía era que atrás venían los polluelos, es decir, la familia completa (vea video adjunto de Telenoticias).

La situación se volvió un poco angustiante para el oficial al descubrir que se trataba de tantos patos, sin embargo, los conductores reaccionaron de forma amable y más bien utilizaron sus teléfonos para grabar la escena.

Poco tiempo después, el mismo día, el video se viralizó e incluso llegó al teléfono celular de Juan Mata, el oficial que grabó el video.