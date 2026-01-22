Trabajos para frenar deterioro en iglesia de Orosi inician el lunes

A partir de este lunes 26 de enero, la histórica Iglesia de Orosi iniciará un proceso de restauración integral con el objetivo de detener el avanzado deterioro que presenta su estructura, producto del paso del tiempo y de múltiples daños acumulados.

La intervención abarcará paredes, columnas, techos y elementos decorativos del templo, considerado el último edificio colonial de Costa Rica, construido entre 1743 y 1766 (ver video adjunto de Telenoticias).

Pese a haber resistido terremotos y tormentas durante más de 260 años, actualmente enfrenta problemas severos como humedad, grietas, ataque de comején, madera podrida, pintura dañada, figuras fracturadas, tejas faltantes e incluso la inclinación de algunas columnas.

El equipo encargado de la restauración explicó que los trabajos se realizarán procurando mantener la forma y los materiales originales, con el fin de preservar su valor histórico y arquitectónico. La intervención será total y busca garantizar la estabilidad del inmueble por muchos años más.

No obstante, el proyecto aún enfrenta un reto importante: los fondos necesarios no se han logrado completar, por lo que la campaña de donaciones continúa abierta para que la ciudadanía pueda colaborar con esta obra patrimonial.

Debido a los trabajos, la iglesia permanecerá cerrada al público durante aproximadamente 12 meses. En ese periodo no se celebrarán eucaristías ni se permitirá el ingreso de turistas. La última misa se realizará este domingo 25 de enero, en horas de la tarde.

Las autoridades eclesiásticas hicieron un llamado a la población para que se sume a los esfuerzos de conservación de este símbolo histórico del país, que forma parte esencial del patrimonio cultural de Costa Rica.