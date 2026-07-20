Trabajos de ESPH dejarán sin agua a cerca de 12.500 vecinos de Heredia esta semana

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) suspenderá el servicio de agua potable en sectores de San Isidro y San Rafael durante esta semana por trabajos de mantenimiento en dos tanques de almacenamiento. Las interrupciones se realizarán entre las 7 a. m. y la 1 p. m.

La primera suspensión será este martes 21 de julio. La ESPH efectuará el lavado del tanque T4. La medida afectará a 4.160 personas en San Isidro de Heredia.



Las comunidades afectadas serán todo San Francisco, Calle Quebradas, La Rinconada, Salomón, La Amistad, Villalobos, calle La Quintana, urbanización Valle Vistar, Las Mercedes y residencial Terrazas San Isidro.



El segundo corte se realizará el jueves 23 de julio. La empresa lavará el tanque Ciénega Sur. Los trabajos dejarán sin agua potable a 8.284 personas en San Rafael de Heredia.



Las zonas afectadas serán calle Puente Piedra, en el centro de San Rafael, así como todo Concepción centro, Embutidos Concepción, La Tamalera, calle Ciénega, Los Salvadoreños, Kitimak, calle Hernández, calle Tierra Blanca, El Palenque, Las Cruces, Paniagua, Vargas, Los Faroles, Burial 1, Burial 2, calle La Hacienda, Los Cipreses, Subestación Concepción, urbanización Vistas del Tural, Beneficio Camacho y Lomas del Castillo.



La ESPH informó que los trabajos forman parte del programa de mantenimiento de los tanques de almacenamiento. La empresa pidió a los abonados tomar las previsiones necesarias para reducir las afectaciones durante las suspensiones.



La información sobre los cortes programados está disponible en el sitio web de la ESPH. Las consultas también se atienden en el teléfono 2562-3774.

