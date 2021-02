Trabajo desmiente a Recope sobre confidencialidad de su convención colectiva

El Ministerio de Trabajo desmintió este martes a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) sobre la confidencialidad de la negociación de su convención colectiva, que estará siendo firmada en las próximas horas.



La entidad aseguró en un comunicado de prensa que esta podrá ser consultada de manera pública desde el momento en que entre a esa cartera para iniciar con el proceso de homologación, y no hasta que concluya como defiende Recope.

“De acuerdo con el artículo 272 de la Ley General de la Administración Pública, una vez presentado el texto de convención colectiva para su homologación, cualquier abogado que solicite la información contenida en el expediente, tendrá acceso a este en su totalidad o a la parte que sea requerida”, precisó el Ministerio de Trabajo.

Lea también Nacional ¿Por qué las gasolinas cambiarán de color en Costa Rica? Los usuarios notarán los cambios de coloración, paulatinamente, entre febrero y junio de este año.

La entidad resaltó que respeta la confidencialidad de la negociación entre Recope y su sindicato y que, por ley, esta parte del proceso sí es confidencial, por lo que no es potestad del ministerio revelar lo acordado.

Sin embargo, sí hizo públicas las recomendaciones que la Comisión de Políticas para la Negociación de Convenciones Colectivas en el Sector Público le realizó al texto consultado en noviembre anterior.

Estas, si bien no son de acatamiento obligatorio, pueden traerse abajo la homologación en caso de que no sean adoptadas.

Sin sentido

Esteban Alfaro, doctor en derecho y socio de la firma Caoba Legal, calificó como un sinsentido las contradicciones en las restricciones que el Ministerio de Trabajo impone a la publicidad de ese acuerdo, que calificó como una interpretación antojadiza de la Ley de Administración Pública.

“Esa ley no fue pensada para negociar las convenciones colectivas, es una ley de los 70’s que uno podría decir que aplica pero que no fue hecha a la medida para este tema, no está pensado para esto.

“Entonces la interpretación de los sindicatos es que esa confidencialidad, que se pensó para resguardar temas sensibles de otra índole, aplica también para estos. Es digamos una zona gris, porque, bueno o malo, los sindicatos lo que dicen es que esa confidencialidad permite no retrasar la negociación”, explicó el experto.

Lea también Nacional El ABC de las convenciones colectivas y la polémica en el MEP La convención colectiva firmada por el MEP y sindicatos, con el Presidente como testigo de honor, ha dado mucho de qué hablar.

Alfaro añadió que, aún así, la interpretación que hace el Ministerio de Trabajo es restrictiva a la libertad de prensa y que hay suficiente jurisprudencia para determinar que el acuerdo de convenciones colectivas es de carácter público al tratarse de fondos públicos.

“Es un abuso al secretismo en ciertos temas y carece de sentido práctico, porque eso significa que cualquier abogado puede consultarlo y hacerlo público, pero no cualquier persona puede accederlo”, criticó.

Si la convención colectiva de Recope se firma hoy, como anunció la institución, esta podría ser presentada este mismo martes ante el Ministerio de Trabajo, pero ese periodo tampoco está establecido por ley.

El ministerio, sin embargo, sí tendrá tres meses desde esa fecha para emitir una resolución sobre la misma.