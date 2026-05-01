Trabajadores marchan en San José para exigir mejoras en educación, salud y seguridad

Miles de ciudadanos salieron a las calles este viernes para exigir mejoras en educación, salud y seguridad.

Desde las 10 a. m., grupos de sindicatos, pensionados, estudiantes y hasta partidos políticos salieron desde el parque de La Merced, en la tradicional marcha en conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, lo que provocó el cierre de la Avenida Segunda, en San José.

Los manifestantes caminaron hasta la Plaza de la Democracia, donde se citaron para pronunciar discursos con diferentes consignas para la Asamblea Legislativa, cuya nueva integración entró en funciones la mañana de este viernes.

Entre las demandas de los sindicatos destacan, por ejemplo, la defensa y fortalecimiento de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el incremento del Fondo Especial para la Educación Superior, incrementos salariales justos y el descongelamiento de las pensiones del Magisterio Nacional, entre otras.