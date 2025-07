Trabajadores independientes piden a CCSS “segunda oportunidad” para condonación de deudas

Trabajadores independientes piden a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que acelere la condonación de deudas.

Hace seis meses, se aprobó la reforma; pero el beneficio no llega para unas 5.000 personas en condición de morosidad, quienes siguen esperando que se aplique.

“Lamentablemente, dentro de mi arreglo de pago existían varias facturas por servicios médicos y periodos prescribibles. Traté de honrar mi arreglo de pago, pero me fue imposible por la economía, debido a que la Caja del Seguro no me condonó ni las facturas por servicios médicos ni los periodos prescribibles. Ahora le solicito a la Caja una segunda oportunidad”, dijo Orlando Barquero, quien labora de manera independiente.