Trabajadores del Calderón Guardia crearon brigada para atender emergencias como la del 2005

Los propios trabajadores del hospital Calderón Guardia serían los encargados de atender, en un primer momento, una futura emergencia como la del trágico incendio de hace 21 años.

30 funcionarios del centro médico conforman una brigada especial de atención de emergencias que nació a raíz de la tragedia del 2005.

"Hemos recibido capacitaciones en temas como luchas contra incendios, evacuaciones, materiales peligrosos, primeros auxilios. Nos hemos ido preparando para un escenario como aquel", dijo Freddy Mora, fundador de la brigada.

Según Mora, la brigada ya se ha puesto a prueba al atender conatos de incendios en diferentes áreas del hospital.

El grupo preventivo está integrado por trabajadores de diferentes servicios del centro hospitalario: mantenimiento, nutrición, enfermería y medicina, entre otros.

Algunos de ellos cuentan con la experiencia de aquel 12 de julio de 2005, cuando las llamas destruyeron 1.800 metros cuadrados y apagaron la vida de 19 pacientes y 3 funcionarios.

"Fue una escena muy terrible. Había gritos, bajaba agua por la gradas, estaba todo oscuro, se escuchaban explosiones. Traté de ayudar en lo que pude, evacuando gente", comentó José Luis Martínez, integrante de la brigada.

La brigada realiza simulacros mensuales con los funcionarios del hospital, para estar listos en caso de una emergencia similar. ​