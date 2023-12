Trabajadora sexual: “Es un trabajo altamente peligroso, igual que ser policía o bombero”

“Nosotras tenemos un dicho ‘todos los días nace una’, porque la vida está muy difícil, muy dura y el trabajo sexual es lo que a veces es una de las opciones que hay, más fáciles y rápidas, porque conseguir trabajo ahora no es tan fácil, menos si no tienes estudios, si no eres profesional no hay opciones, por lo que las compañeras nuevas también optan por ingresar a este trabajo”, contó la trabajadora.

“Es un trabajo altamente peligroso, igual que ser policía, que ser bombero, que cualquier trabajador que sale a hacer su trabajo, corremos riesgos en el trabajo igual que cualquier otro, pero tal vez, todo el mundo lo ve más peligroso por el hecho de que me tengo que montar a un carro con un desconocido, ir por allá, no sé si me van a hacer algo, golpear a asesinar, que sucede en la vida real, esa es la violencia que las trabajadoras sexuales recibimos, si corremos riesgo de violencia, claro que sí, de muchas cosas, riesgos de trabajo les decimos nosotras”, agregó.

“Una vez me montaron a un carro con tres personas y más allá del Zurquí me golpearon, me violaron y me dejaron tirada, eran las 8 de la noche, todo oscuro, un señor en un camión me auxilió y me trajo a Tibás y ahí pedí ayuda a las autoridades, me tuvieron que llevar al hospital.