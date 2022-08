Trabajadora de heladería regresó a casa tras 20 días hospitalizada por explosión

Una de las trabajadoras de la heladería Pops, herida por la explosión de un cilindro de óxido nitroso, regresó a su casa tras 20 días de estar hospitalizada.​

Se trata de Karina Alvarado, quien confiesa que lo más duro fue estar lejos de su familia, en especial de su hijo de dos años.

Alvarado es una de las dos empleadas que resultaron gravemente heridas en la emergencia, registrada el pasado 16 de julio en un local comercial en San Isidro de Alajuela. En su mente todavía está fresco el momento de la explosión, que le provocó quemaduras en sus piernas y un fuerte golpe en la cabeza.

“Fueron momentos aterradores en los que usted dice ‘aquí quedé’. Yo me visualizaba como un cadáver, que me iban a encontrar muerta, completamente quemada y sentada. Y por mi cabeza pasaba, 'yo no quería que mi hijo me viera así, ocupo salir de aquí’ y logré agarrar fuerzas de donde no las tenía para salir de ahí", comentó la afectada.