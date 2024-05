Trabajador dice que Coopeservidores le rebaja ₡210 mil al mes por crédito que nunca pidió

Un ciudadano denunció a Coopeservidores por presunta estafa y falsificación de nombre.

Aunque suene difícil de creer, desde hace dos años, a Rafael Núñez le rebajan ₡210.000 de su salario por un préstamo que no solicitó.



El dinero del crédito fue depositado a otra persona, pero a Núñez le siguen quitando la cuota mensual, como si la deuda le perteneciera (ver nota completa de Telenoticias en el video adjunto).



​"Yo fui a solicitar una póliza de vida, pero en vez de eso generaron un préstamo por ocho millones de colones. Ese es el problema que yo tengo con Coopeservidores, ellos no han querido esclarecer. También estoy peleando con el Poder Judicial porque no hay forma de que mi caso avance, y a mí me siguen rebajando todos los meses", explicó el afectado a Telenoticias.