Nacional
¿Trabaja este lunes? Así funciona el pago del feriado
Recuerde que este 1.° de diciembre se conmemora el Día de la Abolición del Ejército.
Desde el año 2020, esta fecha es un feriado de pago no obligatorio.
Si una persona recibe salario mensual o quincenal, el feriado ya está cubierto por el salario.
En caso de trabajar hoy, corresponde al patrono pagar un día adicional.
Quienes ganen por semana, por día o por hora, se les paga la jornada en caso de que se labore.
De tomar el feriado, no hay obligación de pagar.