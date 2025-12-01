EN VIVO
Clock

de HS

Nacional

¿Trabaja este lunes? Así funciona el pago del feriado

Recuerde que este 1.° de diciembre se conmemora el Día de la Abolición del Ejército.

Por Alejandro Umaña Rojas 1 de diciembre de 2025, 6:18 AM

Desde el año 2020, esta fecha es un feriado de pago no obligatorio.

Si una persona recibe salario mensual o quincenal, el feriado ya está cubierto por el salario.

En caso de trabajar hoy, corresponde al patrono pagar un día adicional.

Quienes ganen por semana, por día o por hora, se les paga la jornada en caso de que se labore.

De tomar el feriado, no hay obligación de pagar.

WhatsAppTeleticacom

Tags
Más notas