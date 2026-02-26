Tovar sobre aranceles: “A los amigos especiales se les debería considerar de manera especial”

El ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, aseguró este jueves que espera un trato “especial” sobre los nuevos aranceles que el gobierno de Donald Trump cobrará a Costa Rica.

En entrevista con Teletica.com, la cabeza de COMEX aseguró que desde esta semana se hizo efectivo el cobro del 10% que el mandatario estadounidense anunció el viernes anterior para todos los países que exporten productos al país del norte, esto luego de que la Corte Suprema anulara el arancel de 15% implementado desde 2025.

Para justificar ese trato preferencial, Tovar defendió la relación cercana que dijo existe entre ambas naciones y cómo, entre otras, “desde Costa Rica se salvan vidas de norteamericanos”.

“Nosotros hemos sido insistentes y claros en que a los desiguales no se les puede tratar igual, en el sentido que a los amigos especiales pues se les debería de considerar de una manera especial, y en este sentido pongo como ejemplo el tema de dispositivos médicos.

“Lo que se hace aquí en Costa Rica complementa, no sustituye, los esfuerzos de producción que se llevan a cabo en los Estados Unidos. Desde Costa Rica se salvan vidas de norteamericanos, desde Costa Rica se contribuye a mejorar la salud y la vida del pueblo norteamericano, y cuando usted habla de seguridad nacional, ¿cómo puede hacerlo si no habla de la salud de su gente, si no resguarda la salud de su gente?”, aseguró.

Esa expectativa surge porque la intención de Trump, según reveló él mismo, es elevar la tarifa hasta un 15%, que es el máximo que permite la Ley Federal de Comercio, a la cual apeló el mandatario estadounidense para aplicar el nuevo cobro. ​

Tovar reconoció que la posibilidad de ese aumento sigue en el aire, pero no se ha hecho oficial.

La ley aplicada, además de ese porcentaje máximo, establece un límite temporal, de manera que el arancel no puede aplicarse por más de 150 días.

“Por lo tanto, este arancel dejaría de tener vigor en el mes de julio, el 24 de julio del año 2026. Si se quisiera extender o prorrogar temporalmente este arancel, se requiere de acción legislativa, lo que supondría en este contexto actual todo un reto político”, añadió el ministro.

Tovar también celebró que el arancel impuesto al menos nivela la cancha en el área, pues hasta la semana anterior competidores regionales como República Dominicana o Panamá gozaban de tarifas más bajas que las ticas.

“También incorpora otra serie de elementos importantes: se consolida la exención a ciertos productos a los que ya se les había eliminado el arancel, como el melón, la sandía, el café, la piña, el banano, el tomate y productos farmacéuticos, pero además se incorporan los productos textiles.

“Si bien la actividad textilera en Costa Rica cada vez es menor, estimamos que hay alrededor de unos 10.000, 11.000 empleos directos vinculados a esta actividad económica”, dijo.

El ministro además explicó que, a pesar de la aplicación, las exportaciones ticas hacia Estados Unidos han aumentado.

“Lo que asumimos o presumimos es que ha sido el importador o el consumidor norteamericano quien, al final de cuentas, es el que está cargando con el peso de estos aranceles que se están pagando de nuevo. Las exportaciones nacionales siguen mostrando un comportamiento fluido hacia el mercado estadounidense”, finalizó.