Tour operadores reclaman por excepciones de restricción: “Nos dejan por fuera”

Ni el Ministerio de Salud ni el Ministerio de Turismo planean eximir de la restricción vehicular sanitaria a quienes contraten los servicios de los tour operadores.



Actualmente, este tipo de actividades turísticas no están incluidas entre las excepciones para circular cuando se tiene la placa restringida.

Teletica.com le consultó a dichos ministerios la posibilidad de incorporar a los tour operadores en la lista de excepciones, ya que muchos de ellos ofrecen paseos de un solo día. A continuación, le presentamos las respuestas.

Ministerio de Salud

Pero, ¿por qué las reservaciones de hotel sí eximen de una multa?

“La excepción de los hoteles u hospedaje se da tomando en cuenta que implica una estancia que se extiende por más de un día”, respondieron.

Ministerio de Turismo

Se le preguntó a Gustavo Segura, ministro de Turismo, sobre esta situación. Él comentó que “los tour operadores pueden brindar sus servicios a turistas utilizando unidades de transporte turístico previamente contratadas, las cuales están eximidas de la restricción vehicular”.

¿Y si una familia no puede pagar por el transporte turístico?

Los tour operadores no ocultan su molestia, ya que consideran que es una medida “sin sentido” y se sienten “por fuera”.

Tour operadores

Ali Rodríguez, quien es propietario de Riders y de CARARA Adventure Park, explicó que gran parte de la gente los visita por un día, entonces la restricción puede limitar los paseos, sobre todo el fin de semana.

Por su parte, Nicolás Staton, gerente general de Rainforest Adventures y directivo de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), considera “sin sentido” la medida del Gobierno.

“Mucha gente solo tiene un día libre a la semana y muchas veces no coincide con el día que no tiene restricción vehicular el fin de semana. Además, mucha gente por temas médicos o personales no quieren dormir fuera de su casa, porque necesitan ciertas condiciones, y esta gente solo va hacer actividades por un día”, dijo el directivo de Canatur.