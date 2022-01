Tour operador tras cancelación de crucero: "Es una mala imagen que se proyecta del país"

Tras la cancelación de operaciones del crucero Norwegian Bliss que llegó a Caldera este sábado por la mañana, los tour operadores comentan que perdieron dinero y tiempo.

Uno de ellos es Wilson Cortes, gerente de operaciones de la empresa Jungle Crocodile Safari en Tárcoles. Este negocio esperaba a 200 personas, quienes en promedio dejan una ganancia de $100 cada uno.

"Es una afectación para la reactivación del turismo, que tanto se ha luchado en Costa Rica. Es una mala imagen que se proyecta del país hacia el exterior. Deberían de existir otros protocolos, ya que el COVID-19 no se va a ir, es real y presente", comentó Cortes.

Juan López, quien tiene un catering de servicio de frutas para los cruceristas que visitan a la empresa turística, tuvo una pérdida de unos ₡100.000.

Este monto lo había invertido en 250 bananos, 50 piñas y 70 kilos de sandía.

"El proveedor no se la devuelve a uno. Yo lo pedí antier, me lo trajeron ayer y ya para hoy está muy maduro, si no se come, se pierde. Tuve que botarla, inclusive traté de venderla en las pulperías, pero no fue posible", dijo.



López trabaja junto a Jungle Crocodile Safari para ofrecerles un refrigerio a los turistas que los visitan.

"Fue frustrante y preocupante, porque la situación ha estado dura y para uno perder ₡100.000, aunque no sea tanto, para uno sí lo es", concluyó López.

Otro tour operador afectado fue el Tour de Café para el Beneficio El Diamante en la zona de Barrio Mercedes de Atenas.

Xenia Ávila, encargada de operaciones, indicó que tenían una reservación de 18 personas, pero lamentablemente no se dio porque suspendieron la operación del crucero.

"Debido a la situación actual solo operamos bajo reservación, entonces hoy montamos la estructura de la gira, el guiado, degustación de café, y atención. Nos sentimos muy tristes porque desde temprano estábamos organizando el lugar, perdimos el café que ya estaba listo, y estamos decepcionados, toda la mañana ahí perdida", resaltó Ávila.

¿Por qué se canceló el crucero?

Ante el reporte de 15 casos positivos de COVID-19 en el barco, la concesionaria Sociedad Portuaria de Caldera se negó a dar el visto bueno para el desembarque de 2.983 pasajeros.

"Hoy 29 de enero, durante el atraque de nave de pasajeros Norwegian Bliss, se avisó al piloto que venía un tripulante con COVID-19, se cometió un grave error por parte de capitán y agencia al no avisar a la terminal que tenían personal infectado con la pandemia para tomar las acciones pertinentes. Al seguir indagando, nos enteramos que son 15 tripulantes afectados, mismos que ponen en riesgo la seguridad de las instalaciones portuarias y nuestro personal, que mantenemos con grandes medidas de prevención.



"Por lo tanto, y en virtud de proteger las instalaciones y al personal de Caldera, se determina desatracar la nave hasta que cumpla las condiciones sanitarias para volver a atracar. No podemos poner en riesgo la operación del Puerto", indicó a Teletica.com el gerente de comercialización de la concesionaria, Eduardo Alamos.