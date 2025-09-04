Tortuga en peligro de extinción fue hallada con sus aletas amputadas

Una tortuga en peligro de extinción fue encontrada en Punta Banco de Pavones, en Puntarenas, con sus aletas amputadas. Se cree que fue causado por redes de pesca.

La tortuga Lora fue encontrada sin sus aletas delanteras en la parte sur de playa por un grupo que trabaja en la conservación de estos animales (vea video adjunto de Telenoticias).

Se cree que el alto oleaje de la zona la llevó hasta la playa y debido a su estado se quedó varada en la arena.

Funcionarios del SINAC-MINAE trasladaron a la tortuga hasta un centro de rescate para determinar su estado y si es posible mantenerla en un sitio de manejo.

De acuerdo con el SINAC este caso evidencia la vulnerabilidad de las especies marinas frente a las prácticas pesqueras no sostenibles.

Uno de los posibles escenarios es que la tortuga sea llevada al Parque Marino Ballena, pero por ahora se está valorando el estado de este ejemplar.

Desde el SINAC piden denunciar cualquier práctica que atente contra la conservación de la vida marina a través del 1192.