‘Torretón de la Alegría’ regresa con música y solidaridad en su segunda edición

La Asociación Obras del Espíritu Santo anunció la realización de la segunda edición de la Torretón de la Alegría, un encuentro familiar cargado de música y solidaridad que tendrá lugar el sábado 27 de setiembre en el gimnasio de la Ciudad Deportiva Heiner Ugalde, en Hatillo 2, desde la 1 p. m. hasta las 7 p. m.



El evento busca reunir fondos para avanzar en la construcción de los Albergues Juveniles de la Alegría - Torres Espíritu Santo, cuyo proyecto contempla dos torres de siete pisos ubicadas en Barrio Cristo Rey, San José.

Estas instalaciones ofrecerán atención integral y alojamiento a 744 jóvenes en condición de alto riesgo social, ya sea que vivan en la calle o que hayan egresado de albergues al cumplir la mayoría de edad. Actualmente, la primera torre ya cuenta con un avance del 63% en su edificación.



La cita reunirá a reconocidos artistas nacionales como Martín Valverde, Los Ajenos, Son de Tikizia, Luis Enrique Mejía Godoy, Bernardo Quesada y Ensamble Latino, Marfil, MasterKey y Fluxy B. Además, se transmitirá en vivo a través de los principales canales de televisión y emisoras de radio del país, con el fin de que todo el territorio nacional pueda sumarse a esta iniciativa solidaria.



La conducción estará a cargo de un amplio grupo de presentadores de la televisión nacional, entre ellos Natalia Rodríguez, Victoria Fuentes, Gustavo Gamboa, Charlyn López, Maricrís Rodríguez, Eva Méndez, Andrés Zamora, Paula Brenes, Laura Porras, Esteban Chaverri, Ari García, Adriana Durán, Lizeth Castro y Jair Cruz.



Para mayor información, usted puede comunicarse al 2286-1717 o visitar las redes sociales de la Asociación Obras del Espíritu Santo.