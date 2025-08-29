Nacional
Torneo de Copa: San Carlos no avanza y tres equipos de Ascenso jugarán la próxima ronda
Luego de los juegos de esta semana, ya están los ocho equipos que disputarán los cuartos de final del certamen.
Esta semana se terminó de llenar la llave de cuartos de final del Torneo de Copa. Destaca que San Carlos se quedó fuera de la siguiente ronda y que tres equipos del Ascenso siguen en competencia.
Cariari se impuso a los Toros del Norte con un global de 2-1.
Jicaral no tuvo problemas con Rosario y ganó la serie 3-1.
En penales, Guadalupe derrotó a Aserrí, luego de que quedaran empatados 5-5 tras 180 minutos de fútbol.
Carmelita hizo lo propio con el Inter San Carlos, cerrando la serie 3-1.
En la siguiente fase del Torneo de Copa, así quedaron los cruces:
- Cariari vs. Carmelita
- Jicaral vs. Liberia
- Guadalupe vs. Sporting
- Pérez Zeledón vs. Puntarenas