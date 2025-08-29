EN VIVO
Clock

de HS

Nacional

Torneo de Copa: San Carlos no avanza y tres equipos de Ascenso jugarán la próxima ronda

Luego de los juegos de esta semana, ya están los ocho equipos que disputarán los cuartos de final del certamen.

Cariari-San Carlos. ADSC
Cariari-San Carlos. ADSC
Por Adrián Fallas |29 de agosto de 2025, 9:00 AM

Esta semana se terminó de llenar la llave de cuartos de final del Torneo de Copa. Destaca que San Carlos se quedó fuera de la siguiente ronda y que tres equipos del Ascenso siguen en competencia.

Cariari se impuso a los Toros del Norte con un global de 2-1.


Jicaral no tuvo problemas con Rosario y ganó la serie 3-1.


En penales, Guadalupe derrotó a Aserrí, luego de que quedaran empatados 5-5 tras 180 minutos de fútbol.


Carmelita hizo lo propio con el Inter San Carlos, cerrando la serie 3-1.


En la siguiente fase del Torneo de Copa, así quedaron los cruces:

  • Cariari vs. Carmelita
  • Jicaral vs. Liberia
  • Guadalupe vs. Sporting
  • Pérez Zeledón vs. Puntarenas

WhatsAppTeleticacom

Tags
Más notas