Torneo de Copa: San Carlos no avanza y tres equipos de Ascenso jugarán la próxima ronda

Esta semana se terminó de llenar la llave de cuartos de final del Torneo de Copa. Destaca que San Carlos se quedó fuera de la siguiente ronda y que tres equipos del Ascenso siguen en competencia.

Cariari se impuso a los Toros del Norte con un global de 2-1.

<span id="selectionBoundary_1756479859627_7671996696533757" class="rangySelectionBoundary" style="line-height:0;display:none">﻿</span>



Jicaral no tuvo problemas con Rosario y ganó la serie 3-1.

<span id="selectionBoundary_1756479833534_26675342013728487" class="rangySelectionBoundary" style="line-height:0;display:none">﻿</span>



En penales, Guadalupe derrotó a Aserrí, luego de que quedaran empatados 5-5 tras 180 minutos de fútbol.

<span id="selectionBoundary_1756479808466_7870237127342037" class="rangySelectionBoundary" style="line-height:0;display:none">﻿</span>



Carmelita hizo lo propio con el Inter San Carlos, cerrando la serie 3-1.

<span id="selectionBoundary_1756479789193_3241142971665092" class="rangySelectionBoundary" style="line-height:0;display:none">﻿</span>



En la siguiente fase del Torneo de Copa, así quedaron los cruces: