Torneo de Copa continúa con estos partidos

Este martes continúan las emociones de la primera fase del Torneo de Copa 2025.

Tras los primeros encuentros la semana anterior, donde Puntarenas FC, Sporting FC, Pérez Zeledón y Liberia lograron sacar ventaja a los clubes de Liga de Ascenso.

Este martes, el primer juego de esta segunda tanda de la fase 1, será el partido entre San Carlos ante Cariari a las 8 p. m.

Para el miércoles las emociones continúan con Inter San Carlos ante Carmelita, así como Rosario, club de la Liga de Ascenso, ante Jicaral a las 8 p. m.

El jueves cerrará los partidos de ida, el equipo de Aserrí enfrentando a Guadalupe FC también a las 8 p. m.

Los partidos de vuelta de estas series se efectuarán del 20 al 27 de agosto.

La segunda fase se realizará el 24 de setiembre la ida y la vuelta el 30 del mismo mes.

Para los cuartos de final ya estarán integrados los cuatro clubes que participan en la Concacaf como lo son: Herediano, Alajuelense, Saprissa y Cartaginés.

Estos partidos de ida serán el 15 de octubre y la vuelta el 19 de noviembre.

Las semifinales del certamen se realizarán el 21 y 28 de enero del 2026; mientras que la gran final se efectuará el domingo 29 de marzo del 2026 en Liberia.

TORNEO DE COPA 2025-2026

FASE 1

Resultados de la semana anterior:

Escorpiones 2-3 Puntarenas FC

Sporting FC 3-0 Coronado

Quepos Cambute 0-3 Pérez Zeledón

Cóbano 1-2 Liberia

Partidos de esta semana:

Martes 12 de agosto

San Carlos vs Cariari, 8 p.m.

Miércoles 13 de agosto

Inter San Carlos vs Carmelita, 8 p. m.

Rosario vs Jicaral, 8 p. m.

Jueves 14 de agosto

Aserrí vs Guadalupe, 8 p. m.

(Todas las series son a ida y vuelta)