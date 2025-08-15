Torneo de Copa: Aserrí sorprende y asesta la primera derrota a un equipo de Primera División

La segunda semana de partidos del Torneo de Copa dejó como punto alto a Aserrí, que se convirtió en el primer equipo que le ganó a uno de Primera División.

Y lo hicieron de manera contundente, al derrotar 4-2 a Guadalupe.

Mientras tanto, Inter San Carlos y Carmelita dividieron honores.

Otros que no se hicieron daño fueron Rosario y Jicaral.





Finalmente, San Carlos, de la división de honor, se impuso a Cariari.

La próxima semana sigue el torneo, con los juegos de vuelta de los primeros cuatro cotejos disputados en el certamen: