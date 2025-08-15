EN VIVO

Torneo de Copa: Aserrí sorprende y asesta la primera derrota a un equipo de Primera División

Esta semana se disputaron cuatro partidos más de este torneo.

Asserrí-Guadalupe. GFC
Por Adrián Fallas |15 de agosto de 2025, 10:50 AM

La segunda semana de partidos del Torneo de Copa dejó como punto alto a Aserrí, que se convirtió en el primer equipo que le ganó a uno de Primera División.

Y lo hicieron de manera contundente, al derrotar 4-2 a Guadalupe.

Mientras tanto, Inter San Carlos y Carmelita dividieron honores.

Otros que no se hicieron daño fueron Rosario y Jicaral.


Finalmente, San Carlos, de la división de honor, se impuso a Cariari.

La próxima semana sigue el torneo, con los juegos de vuelta de los primeros cuatro cotejos disputados en el certamen:

  • Uruguay-Sporting (0-3)
  • Pérez Zeledón-Cambute (3-0)
  • Puntarenas-Escorpiones (3-2)
  • Liberia-Cóbano (2-1)
