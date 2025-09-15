EN VIVO
Clock

de HS

Nacional

Torneo baja el telón de la primera vuelta

Estos son los partidos de la fecha 9 del Apertura.

Crédito: Juan Manuel Quirós
Crédito: Juan Manuel Quirós
Por Daniel Jiménez |15 de septiembre de 2025, 11:21 AM

El torneo de Apertura llega al final de su primera vuelta en los partidos que se disputarán este martes, miércoles y jueves.

Previo a los juegos de estos días, el Cartaginés llega como líder por diferencia de goles, pues tiene 14 puntos, los mismos que Pérez Zeledón y Liberia.

El duelo más destacado de la jornada será el Herediano contra Saprissa este miércoles a las 8 p. m. en el estadio Carlos Alvarado.

Estos son los partidos:

Unafut.

Esta es la tabla de posiciones: 

Tabla de posiciones.

TikTokTeleticacom

Tags
Más notas