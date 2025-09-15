Torneo baja el telón de la primera vuelta

El torneo de Apertura llega al final de su primera vuelta en los partidos que se disputarán este martes, miércoles y jueves.

Previo a los juegos de estos días, el Cartaginés llega como líder por diferencia de goles, pues tiene 14 puntos, los mismos que Pérez Zeledón y Liberia.

El duelo más destacado de la jornada será el Herediano contra Saprissa este miércoles a las 8 p. m. en el estadio Carlos Alvarado.

Estos son los partidos:

Esta es la tabla de posiciones: