Torneo Apertura 2023 inicia este martes: estos son los horarios

Martes 25 de julio



Municipal Liberia vs. Club Sport Herediano



Hora: 8 p. m.



Estadio: Edgardo Baltodano Briceño



Arbitro: Adrián Chinchilla



Asistente 1: Danny Sojo



Asistente 2: Víctor Robles



Cuarto árbitro: Rigo Prendas



Municipal Pérez Zeledón vs Puntarenas F.C



Hora: 8:15 p. m.



Estadio: Municipal de Pérez Zeledón



Arbitro: Hugo Cruz



Asistente 1: Diego Salazar



Asistente 2: Diego Díaz



Cuarto árbitro: Pablo Chamacho



Miércoles 26 de julio



Santos de Guápiles vs. Liga Deportiva Alajuelense



Hora: 7 p. m.



Estadio: Ebal Rodríguez



Arbitro: Steven Madrigal



Asistente 1: Octavio Jara



Asistente 2: José Montes



Cuarto árbitro: Raúl Montero



Deportivo Saprissa vs. Sporting F.C



Hora: 8 p. m.



Estadio: Ricardo Saprissa Ayma



Arbitro: Josué Ugalde



Asistente 1: Ricardo Martínez



Asistente 2: Jeriel Valverde



Cuarto árbitro: Jesús Montero



Jueves 27 de julio



San Carlos vs. Municipal Grecia



Hora: 7:30 p. m.



Estadio: Carlos Ugalde Álvarez



Arbitro: Bryan Cruz



Asistente 1: Luis Granados



Asistente 2: Osvaldo Luna



Cuarto árbitro: Marco Guido



Club Sport Cartaginés vs. Guanacasteca



Hora: 8 p. m.



Estadio: José Rafael “Fello” Meza



Arbitro: William Matus



Asistente 1: Emmanuel Alvarado



Asistente 2: Josué Mejia



Cuarto árbitro: Jonathan Leitón