Tormenta tropical Cristina pierde influencia en Costa Rica

La tormenta tropical Cristina se ubica este miércoles frente a las costas de El Salvador y mantiene un desplazamiento lento hacia el noroeste. Esta condición reducirá gradualmente su influencia sobre Costa Rica, según informó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

La meteoróloga Adriana Mora explicó que el país entrará nuevamente en un patrón atmosférico característico de la época lluviosa.

Durante la mañana, el Pacífico Norte presentará abundante nubosidad, especialmente cerca de las zonas costeras. El IMN prevé lluvias intermitentes en esa región durante las primeras horas del día.

Para el resto del territorio nacional, las condiciones serán entre poco y parcialmente nubladas.

En horas de la tarde aumentará la cobertura nubosa en las zonas montañosas del país. El IMN estima la ocurrencia de aguaceros acompañados de tormenta eléctrica en el Caribe, la Zona Norte y el Pacífico Norte.

El Valle Central y el Pacífico Central también registrarán lluvias dispersas durante la tarde.

Cristina provocó afectaciones en varios países de Centroamérica durante los últimos días. En Costa Rica, la Comisión Nacional de Emergencias reportó incidentes asociados a las lluvias, principalmente en comunidades del Pacífico Norte y otras zonas vulnerables.