Tormenta tropical Cristina deja desaparecidos, evacuaciones y alertas en Centroamérica

La tormenta tropical Cristina continúa su paso por Centroamérica, generando múltiples afectaciones en distintos países de la región. El fenómeno ha provocado desaparecidos, evacuaciones y alertas en comunidades costeras y rurales, según los reportes más recientes de autoridades locales y organismos internacionales.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Miami, Cristina ha intensificado su actividad en las últimas horas, con lluvias más fuertes y un desplazamiento que se mantiene sobre el mar cercano a Nicaragua, El Salvador y Honduras, con proyecciones de impacto durante los próximos días.

En Nicaragua, las inundaciones han causado daños materiales significativos, especialmente en zonas como San Juan Norte, donde el mar ingresó a áreas costeras y destruyó embarcaciones de pescadores.

En Costa Rica, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) reporta al menos 18 incidentes relacionados con las lluvias, principalmente en el Pacífico Norte, Quepos, La Cruz y Matina, donde se registraron embarcaciones volcadas y personas desaparecidas.

En El Salvador, las autoridades han debido habilitar albergues tras la crecida de ríos y quebradas que afectaron comunidades vulnerables.

En Honduras, el incremento del nivel del mar ha invadido viviendas y comercios cercanos a la costa, generando preocupación en el sector pesquero.

En Guatemala, aunque inicialmente se esperaba que la tormenta ingresara al territorio, las proyecciones indican que podría perder fuerza en El Salvador. Sin embargo, el alto oleaje de hasta 10 metros mantiene una alerta naranja en zonas costeras como Escuintla, donde varias viviendas y estructuras han colapsado.

Las autoridades de toda la región mantienen protocolos de seguridad y llamados a la población para extremar precauciones ante los embates de Cristina, que ha encendido las alarmas en Centroamérica.