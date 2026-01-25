Tormenta de nieve en EE. UU. provoca cancelación de vuelos desde y hacia Guanacaste

La tormenta invernal Fern, que afecta amplias zonas de Estados Unidos y Canadá, ya tiene repercusiones directas en Costa Rica. El Aeropuerto Internacional de Guanacaste informó este domingo sobre cancelaciones y reprogramaciones de vuelos debido a las severas condiciones meteorológicas en Norteamérica.

Según la terminal aérea, cinco operaciones aéreas se han visto afectadas hasta el momento, tanto para este domingo como para mañana lunes, principalmente en rutas hacia Estados Unidos y Canadá. Los vuelos impactados corresponden a las siguientes aerolíneas:

American Airlines: vuelo 1511, American Airlines: vuelos 409 y 594, JetBlue: vuelos 1691 y 1692, JetBlue: vuelos 1897 y 1898, WestJet: vuelos 2500 y 2501

El aeropuerto advirtió que la situación es dinámica, debido al alto flujo de operaciones y al volumen de pasajeros propios de la temporada alta, por lo que recomendó a los viajeros verificar constantemente el estado de sus itinerarios a través del sitio web oficial de la terminal.

Las cancelaciones en Guanacaste se producen en medio de una de las tormentas invernales más extensas de los últimos años en Estados Unidos. El fenómeno ha provocado nevadas intensas, hielo y temperaturas extremas desde el sur y el centro del país hasta el noreste, obligando a 20 estados y al Distrito de Columbia a declarar estados de emergencia.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS), las condiciones peligrosas podrían extenderse durante varios días, con ciclos de recongelamiento que mantienen carreteras y aceras cubiertas de hielo. Las autoridades han pedido a la población evitar desplazamientos salvo que sean estrictamente necesarios.

El impacto también se refleja en la infraestructura eléctrica. Más de 700.000 clientes permanecían sin servicio el domingo, principalmente en estados del sur como Tennessee, Texas, Misisipi y Luisiana, regiones poco acostumbradas a este tipo de fenómenos.

El transporte aéreo ha sido uno de los sectores más golpeados. Aeropuertos clave en ciudades como Washington, Filadelfia y Nueva York registraron la cancelación de la mayoría de sus vuelos programados. En total, más de 14.000 vuelos con origen o destino en Estados Unidos fueron cancelados durante el fin de semana, según el sitio especializado FlightAware, mientras miles más enfrentaron retrasos.

Este colapso en los principales hubs aéreos explica las afectaciones que ya se sienten en aeropuertos internacionales como el de Guanacaste, altamente conectado con el mercado norteamericano.

Los expertos señalan que este tipo de tormentas, asociadas a perturbaciones del vórtice polar, se han vuelto más frecuentes en las últimas dos décadas, un fenómeno que algunos científicos vinculan con el rápido calentamiento del Ártico.

Mientras las bajas temperaturas podrían prolongarse hasta por una semana en algunas regiones —con sensaciones térmicas inferiores a los –45 °C—, las autoridades aeroportuarias en Costa Rica se mantienen atentas a la evolución del clima para informar sobre nuevos ajustes en las operaciones.