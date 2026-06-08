Tormenta Cristina: ¿cómo afecta a Costa Rica?

La depresión tropical n.º 3 se convirtió este lunes en la tormenta tropical Cristina, cuyo centro se ubica a unos 280 kilómetros al noroeste de Guanacaste, según explicó el meteorólogo Paulo Solano.

La presencia de la zona de convergencia intertropical sobre el país favorece condiciones lluviosas, especialmente en el Valle Central y la vertiente del Pacífico.

En las últimas seis horas se han registrado acumulados de entre 5 y 15 milímetros de precipitación.

El fenómeno continuará desplazándose al noroeste, paralelo a la costa del Pacífico centroamericano, manteniendo su influencia sobre Costa Rica durante el resto del lunes y martes.

Se esperan montos importantes de lluvia en la noche y madrugada, sobre todo en el Pacífico Norte y Central, aunque las precipitaciones estarán presentes en varias regiones del país.

Las autoridades recomiendan especial atención en el Pacífico Central, Península de Nicoya y Pacífico Sur, debido a la saturación de suelos que incrementa el riesgo de inundaciones y deslizamientos. Además, se advierte al sector marítimo por mar picado y fuerte oleaje en aguas del Pacífico costarricense.

El presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alejandro Picado, informó que la tormenta ha generado lluvias intensas, bajas temperaturas y suelos saturados, por lo que se mantiene un monitoreo constante junto con los comités municipales de emergencias.

“Estamos realizando valoraciones en campo para verificar daños en estructuras y limpieza de rutas afectadas. Hemos posicionado personal en las zonas con mayor impacto”, señaló Picado.

La CNE reportó incidentes en el sector pesquero y turístico: dos embarcaciones se volcaron este lunes, una en Playa Negra y otra en Tamarindo de Santa Cruz, donde equipos de primera respuesta trabajan en la atención.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) confirmó el cierre de nueve centros educativos en Nicoya, debido a la caída de ramas y árboles que obstruyeron accesos viales, además de materiales desprendidos sobre carreteras.

La CNE mantiene alerta amarilla para el Valle Central y la vertiente del Pacífico, mientras que la Zona Norte y la vertiente del Caribe permanecen bajo alerta verde.