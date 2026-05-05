Tome en cuenta estos cierres viales que se aplicarán por el Traspaso de Poderes

Con motivo del Traspaso de Poderes, el próximo viernes 8 de mayo, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) pondrá en marcha un operativo especial que incluye cierres viales.

Si debe transitar por las cercanías del Estadio Nacional, tome en cuenta que el bulevar de Sabana Norte, que pasa frente al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), solo estará abierto en sentido de la Agencia Datsun hacia el Oeste, es decir, en dirección hacia el lugar donde se realizará la investidura de Laura Fernández.

"En ese lugar, todos los automotores, incluyendo el transporte público, deberán girar a la derecha hasta salir al Boulevard de Rohrmoser por Soda Tapia de Pavas (calle 68A), como primera opción", informó la Policía de Tránsito.



La razón de ese desvío es que la parte frontal del Estadio Nacional, justo frente a Teletica, estará cerrada hasta el cruce de la calle ancha de Pavas.

Cierres viales por Traspaso de Poderes de Laura Fernández.

"Todo vehículo que venga de Pavas hacia la capital, en cuenta autobuses, deberá desviarse a la derecha y buscar el Ministerio de Agricultura y Ganadería y ahí tomar la calle de concreto que pasa por la Contraloría General de la República hasta retomar, por ejemplo, el Paseo Colón o Avenida 10.



"Los autobuses que vengan para el evento, por la Ruta 27, deberán llegar al cruce del Gimnasio Nacional y realizar los movimientos en los cuadrantes de la zona para retomar esa Ruta 27 en sentido contrario, y poder acercar a las personas al Estadio Nacional", agregó el MOPT.

Los cierres viales aplicarán desde las 6 a. m. hasta eso de las 4 p. m. del viernes 8 de mayo.

Por los cambios, el director de la Policía de Tránsito, Martín Sánchez, solicita a las empresas ubicadas en las zonas afectadas valorar el teletrabajo o alguna otra medida para evitar acercarse a la zona. En caso de no poder evitarlo, a los conductores "se les recomienda desplazarse con algún colchón adicional de tiempo, por si surgen retrasos".

Además, el día antes del Traspaso de Poderes, el 7 de mayo, también se aplicarán regulaciones en otros puntos de la capital desde las 11 a. m.

"Se dará presencia de oficiales en Sabana Este, por el sector de la estatua de León Cortés, ya que se realizará una actividad, al mediodía, en el Museo de Arte Costarricense.