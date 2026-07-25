Tomás Guardia, el ilustre guanacasteco cuyo legado sigue inspirando a Costa Rica

Tomás Guardia Gutiérrez ocupa un lugar destacado en la historia de Costa Rica. El expresidente nació en Bagaces, Guanacaste, el 16 de diciembre de 1831. Su liderazgo marcó una época de grandes transformaciones para el país.

Su nombre permanece ligado a varios procesos que cambiaron el rumbo de Costa Rica durante el siglo XIX. Su administración promovió la modernización del Estado y fortaleció las instituciones (ver video adjunto).

Entre los principales proyectos de su gestión destaca el impulso a las obras de infraestructura. También sobresalen los avances en las comunicaciones y el desarrollo del proyecto del ferrocarril al Atlántico.

Su trayectoria estuvo marcada por decisiones de gran impacto para el país. Su liderazgo también generó opiniones divididas. Fue un gobernante admirado por algunos sectores y cuestionado por otros.

El expresidente enfrentó una etapa de profundas transformaciones políticas y sociales. Su carácter firme definió buena parte de su trayectoria pública.

La figura de Tomás Guardia permanece vinculada al proceso de construcción del Estado costarricense. Su legado forma parte de la historia nacional y mantiene vigencia en el recuerdo de Costa Rica.