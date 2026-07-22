Toman acciones para aumentar el combate a la pesca ilegal en Costa Rica

A pesar de los esfuerzos institucionales para enfrentarla, la pesca ilegal continúa siendo una realidad en Costa Rica, por lo que diferentes entidades realizaron una jornada de capacitación para fortalecer la detección y persecución de este delito.

La actividad reunió a funcionarios de la Fiscalía Agrario Ambiental, la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público, la Federación Costarricense de Pesca Turística (FECOP), el Servicio Nacional de Guardacostas y la organización Humane World for Animals (ver video adjunto en la portada).

El objetivo fue compartir experiencias y criterios técnicos que permitan mejorar la identificación de posibles casos de pesca ilegal y fortalecer la coordinación entre las instituciones encargadas de investigar y sancionar estas conductas.

​Miles de especies marinas mueren cada año

Durante la capacitación se expuso que, según los datos presentados en la actividad, al menos 19.000 especies marinas mueren cada año como consecuencia de la pesca ilegal.

El curso abordó la ruta de actuación que deben seguir las autoridades ante un posible delito pesquero, desde la detección inicial hasta la investigación y el resguardo de las evidencias.

Los contenidos desarrollados incluyeron aspectos prácticos relacionados con el Derecho del Mar y la normativa internacional, así como procedimientos de abordaje e interdicción de embarcaciones.

También se analizaron temas como las inspecciones portuarias, el decomiso y custodia de equipos, el manejo de evidencia y los procedimientos de investigación que deben aplicarse en casos vinculados con actividades pesqueras ilegales.

Las instituciones participantes señalaron que este tipo de espacios busca fortalecer las capacidades operativas y jurídicas de los funcionarios encargados de proteger los recursos marinos y combatir las actividades que ponen en riesgo los ecosistemas del país.