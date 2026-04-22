Toma de Rectoría UCR: Estudiantes piden candados y fósforos en chats universitarios

Un grupo de estudiantes tomó, la tarde de este miércoles, el edificio de la Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR), tras ingresar por la fuerza y provocar daños en la infraestructura, en medio de las protestas por el financiamiento del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027.

En paralelo a la toma, comenzaron a circular en chats universitarios listas de insumos solicitados para sostener la ocupación del edificio. Entre los artículos requeridos figuran candados, cadenas, encendedores o fósforos, así como mascarillas, cintas, focos, velas, alimentos enlatados y botellas de agua.

También se solicitaron cobijas, almohadas, bolsas de basura, alcohol en gel y prendas o pañuelos para cubrir el rostro, lo que evidencia una organización logística para prolongar la permanencia dentro de las instalaciones.

La Universidad de Costa Rica informó que, ante la protesta, autoridades de las vicerrectorías de Docencia, Vida Estudiantil y Acción Social se presentaron en el sitio para atender directamente a los manifestantes.

Según indicaron, se propuso conformar una representación estudiantil para abrir un espacio formal de diálogo con el rector y su equipo; no obstante, esta iniciativa no fue aceptada.

Un equipo de Telenoticias constató que el edificio está tomado y no hay autoridades universitarias en los alrededores. Solo dejan ingresar a alumnos y las puertas y ventanas continúan cerradas, con bolsas negras y carteles.

La toma ocurre en medio de un aumento de la conflictividad tras el rompimiento de las negociaciones entre el Gobierno y las universidades públicas por el FEES 2027.

El Poder Ejecutivo rechazó la propuesta del Consejo Nacional de Rectores (Conare), que planteaba un incremento del 2,94%, y propuso congelar los recursos, decisión que generó fuertes críticas del movimiento estudiantil y detonó nuevas manifestaciones dentro de la UCR.